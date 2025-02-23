Песков: жесткая риторика Трампа по Украине объясняется некорректностью Зеленского

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Резкие высказывания американского лидера Дональда Трампа по Украине связаны с некорректным поведением украинского президента Владимира Зеленского, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе. И команда президента, его соратники тоже не будут выносить такого отношения к своему боссу. Поэтому такая реакция вполне объяснима", – отметил он.

При этом Песков отметил уникальность нынешнего президента США с точки зрения устойчивости его авторитета. Кроме того, Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах, добавил представитель Кремля.

Владимир Путин, в свою очередь, является не менее уникальным президентом, поскольку находится у власти уже 25 лет и имеет беспрецедентную поддержку населения, подчеркнул Песков.

Также он сделал акцент на том, что российский лидер и страна открыты к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Однако здесь важно, что территории, присоединившиеся к РФ, уже никто никогда не распродаст, добавил Песков.

Ранее Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Американский лидер призвал президента Украины к оперативным действиям.

В противном случае, по мнению главы США, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала. Единственное, что, по мнению Трампа, Зеленский умеет делать – "играть на нотах" экс-президента США Джо Байдена.

