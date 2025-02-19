Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа провести выборы на Украине

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Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором из-за его отказа от проведения выборов на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер призвал президента Украины к оперативным действиям. В противном случае, как он считает, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала. Единственное, что, по мнению Трампа, Зеленский умеет делать – "играть на нотах" экс-президента США Джо Байдена.

Трамп также признал, что конфликт с Россией разрушает Украину.

"Подумайте об имевшем скромный успех юмористе Зеленском, который уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, которой не нужно было начинаться. Войну, которую без США и Трампа, он никогда бы не урегулировал", – отметил президент США, указав на разрушенную Украину и "напрасную" гибель миллионов граждан.

При этом Трамп подчеркнул, что ему удается вести успешные переговоры по поводу урегулирования ситуации на Украине, в то время как администрация Байдена даже не пыталась этого сделать. Европа, по его мнению, тоже потерпела неудачу в достижении мира на Украине.

Трамп считает, что Зеленский плохо справляется с работой. Кроме того, он обвинил президента Украины в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.

Ранее Трамп раскритиковал Зеленского. Американский лидер указал, что президент Украины мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах".

Кроме того, глава Белого дома обратил внимание на низкий рейтинг Зеленского на Украине (4%) и обвинил в отсутствии бухгалтерии по тратам американской помощи.

Критику в адрес Зеленского поддержал и американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск. Он оставил эмодзи "100%" под публикацией одного из пользователей, который утверждал, что президент Украины "не хочет мира, он хочет войны и власти".

