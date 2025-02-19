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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не знает о судьбе половины денег, направленных на помощь Киеву. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как отметил глава Белого дома в ходе пресс-конференции, страны Европы отправили Украине около 100 миллиардов долларов, а США – 350 миллиардов. Вместе с тем отчетность по этим средствам никто не вел, подчеркнул политик. Он призвал власти Украины установить, куда уходят направленные Вашингтоном деньги.

В начале февраля 2025 года украинский президент в интервью Associated Press сказал, что не имеет понятия, куда пропали около 100 миллиардов долларов, выделенные на помощь Украине.

Он уточнил, что из 177 миллиардов до страны дошли 76. Как отметил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, этим признанием Зеленский подписал себе приговор.

Ранее бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо заявил, что Зеленский и другие чиновники из руководства Украины должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование военной помощи США.

Он назвал позором Вашингтона бездумное расширение Североатлантического альянса к границам РФ, а также поддержку и финансирование правительства Зеленского.