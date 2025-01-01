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Украинский лидер Владимир Зеленский и другие чиновники из руководства Киева должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование военной помощи США. Таким мнением поделился колумнист издания The Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в своей статье.

Он назвал позором Вашингтона бездумное расширение Североатлантического альянса к границам РФ, а также поддержку и финансирование правительства Зеленского.

"Это войдет в историю как один из величайших примеров расточительства и воровства западной помощи", – считает Дюрсо.

По его словам, украинские власти используют конфликт с РФ в качестве предлога для подавления расследований СМИ, ставящих под сомнение, как Киев расходует средства американских налогоплательщиков.

Тем не менее некоторым журналистам и офицерам все же удалось разоблачить множество скандалов, например, с завышением цен, некачественным оборудованием, а также крупными хищениями администрации Зеленского, добавил Дюрсо.

Эксперт считает, что истинный масштаб коррупции и неэффективного управления будет раскрыт независимыми расследованиями только после завершения конфликта.

В конце декабря действующий президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи в сфере безопасности почти на 2,5 миллиарда долларов.

Между тем в Минфине США заявили, что Белый дом выделит Украине еще 3,4 миллиарда долларов в рамках прямой бюджетной помощи. Эта сумма полностью исчерпывает выделенные конгрессом деньги на поддержку Киева в 2024 году.