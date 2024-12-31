Фото: 123RF/diy13

Украина согласится на мирный договор с Россией с учетом отказа от территорий в следующем году. Об этом сообщает Financial Times.

"Владимир Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земель", – говорится в сообщении.

Как отметило издание, вероятно, украинский президент пойдет на это в обмен на гарантии безопасности при поддержке США. При этом вступление страны в НАТО заморозят.

Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы в настоящее время нет, сообщал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россию не устраивают предложения по Украине, которые предлагает команда Трампа. В частности, о том, чтобы перенести вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить на ее территории миротворческий контингент из стран Европейского союза и Великобритании.

