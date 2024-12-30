Россия вернула из украинского плена 150 военных

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "150 на 150". Об этом сообщило Минобороны РФ.

"30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", – говорится в сообщении.

В настоящее время все российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Как уточнило оборонное ведомство, освобожденных военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию. Посреднические усилия при возвращении бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавило министерство.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложение о прекращении огня на Рождество. Кроме того, он предлагал провести между Москвой и Киевом масштабный обмен военнопленными.

Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина отвергла эту идею. Представитель Кремля также указал на готовность российской стороны возобновить переговоры, но на базе стамбульских договоренностей.

