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Европа проиграла украинский конфликт, несмотря на то, что сейчас это пытаются отрицать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телекомпании М1.

"Существует новая реальность, частично на фронте – об этом все могут слышать, это не скрывается. Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперед <...> Эту войну Евросоюз проиграл", – подчеркнул Орбан.

Венгерский лидер заметил, что сейчас этот факт пытаются отрицать с помощью различных коммуникационных трюков, например, говоря о том, что нельзя точно знать, что такое победа.

Орбан также напомнил, что в апреле 2022 года Москве и Киеву удалось достигнуть предварительного соглашения, однако оно было сорвано из-за вмешательства Запада.

"Была возможность добиться прекращения огня и достичь прочного мира в апреле 2022 года. Это просто означает, что эта проблема не была неразрешимой", – подчеркнул премьер-министр Венгрии, отметив, что не может понять, "почему Запад этого не хочет".

Ранее Орбан заявил, что Россия очень усилилась, в то время как Запад, наоборот, ослаб. Он отметил, что у европейских стран нет денег и оружия на гипотетический конфликт с Россией, что и указывает на их слабость.

Премьер-министр Венгрии также призвал установить новую систему безопасности в регионе по завершению конфликта на Украине.