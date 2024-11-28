Премьер Венгрии Орбан не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

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Участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в праздновании 80-летия Победы в ВОВ 9 мая в Москве исключено. Об этом заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, трансляцию брифинга вел телеканал М1.

По словам политика, решение объясняется историческим значением окончания Второй мировой войны для Венгрии.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от Владимира Путина посетить День Победы в Москве. У него как у главы словацкого правительства исключительный интерес поучаствовать в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, сказал Фицо.

Кроме того, приглашение посетить Парад Победы 9 мая направлено президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Как уточнил Путин, в обеих странах помнят и чтят подвиг тех, кто сражался против нацизма.