Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ к участию в параде 9 Мая

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и воинские расчеты стран объединения принять участие в параде на Красной площади по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Очень важно, что мы помним о победе советского народа в Великой Отечественной войне, о юбилее, о 80-летии этой Победы", – сказал президент.

Российский лидер выразил надежду, что лидеры стран ОДКБ найдут время приехать на эти торжественные мероприятия в Москву 9 Мая, а воинские расчеты этих государств пройдут по Красной площади вместе с российскими военными.

В Музее Победы на Поклонной горе прошла презентация плана мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Официальный логотип представил народный артист РФ Владимир Машков. На нем красным цветом изображен образ Родины-матери.

На официальном сайте празднования 80-летия may9.ru можно найти всю информацию о мероприятиях юбилейного года, спецпроектах и различных акциях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что празднование Дня Победы в 2025 году станет "очень крупным мероприятием". Он также пообещал сообщить, будут ли представители стран Запада среди приглашенных в Москву на празднование 9 Мая.

Представитель Кремля добавил, что число приглашенных мировых лидеров сопоставимо с количеством высоких гостей, которые посетили саммит БРИКС в Казани.

