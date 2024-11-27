Песков: Кремль сообщит, будут ли западные лидеры на праздновании Дня Победы

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал сообщить, будут ли представители стран Запада среди приглашенных в Москву на празднование 80-летнего юбилея Победы. Об этом он заявил телеканалу "Звезда".

"Мы все сообщим", – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что число приглашенных мировых лидеров на празднование 9 Мая сопоставимо с количеством высоких гостей, которые посетили саммит БРИКС в Казани.

Между тем в Музее Победы на Поклонной горе прошла презентация плана мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Официальный логотип этих торжеств представил народный артист РФ Владимир Машков. На нем красным цветом изображен образ Родины-матери.

На официальном сайте празднования 80-летия may9.ru можно найти всю информацию о мероприятиях юбилейного года, спецпроектах и различных акциях.

Песков также ранее заявлял, что празднование Дня Победы в 2025 году станет "очень крупным мероприятием".