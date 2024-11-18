Логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет представлен 19 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юбилейный логотип 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне презентуют во вторник, 19 ноября, в Музее Победы, его представит народный артист РФ Владимир Машков. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, о плане основных мероприятий празднований на грядущей презентации расскажет министр культуры Ольга Любимова.

"Исполнительный директор Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова расскажет об акциях добровольцев – и всероссийских, и международных", – добавил Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что празднование Дня Победы в 2025 году станет "очень крупным мероприятием".

Ранее Песков рассказал о планах Москвы пригласить "очень много" иностранных лидеров на парад Победы. Он отметил, что приглашены будут главы разных государств, а не только стран СНГ.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил о желании приехать в Москву в 2025 году для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, он считает данный визит своим личным долгом.