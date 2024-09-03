Путин заявил, что монгольский расчет может поучаствовать в параде 9 Мая на Красной площади

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Расчет монгольских военных может принять участие в параде 9 Мая на Красной площади в Москве. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с монгольским президентом Ухнаагийн Хурэлсухом, передает сайт Кремля.

Глава государства напомнил, что в 2025 году Россия будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На праздник пригласили Хурэлсуха. Возможность участия ВС Монголии в параде 9 Мая уже прорабатывается, уточнил российский лидер.

В понедельник, 2 сентября, Путин прибыл с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны. По прилете его встретил почетный караул.

В ходе встречи Монголия планирует договориться с Россией о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам. В свою очередь, Путин подчеркивал, что РФ всегда отвечает на просьбы Монголии, которые касаются обеспечения страны топливом.

Переговоры двух лидеров прошли в монгольской столице Улан-Батор. Разговор состоялся в юрте, расположенной внутри дворца. Перед началом встречи Путин также оставил запись в книге почетных гостей.