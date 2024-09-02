Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина

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Евросоюз выразил обеспокоенность из-за визита Владимира Путина в Монголию, в частности, из-за так называемого ордера Международного уголовного суда, сообщила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали, которую цитирует РИА Новости.

Она заявила, что Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами, и тем не менее существует ордер Международного уголовного суда на арест российского лидера.

Массрали напомнила, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002 году, взяв на себя соответствующие юридические обязательства.

Ранее Украинский МИД настаивал на том, чтобы Улан-Батор исполнил решение МУС и арестовал Путина.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями Монголии по поводу ордера МУС, сообщил, что все аспекты визита тщательно готовились. Он также заявлял, что Кремль не беспокоит решение суда в контексте скорого визита президента РФ.

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В российском МИД тогда настаивали, что это решение для РФ не имеет никакого значения.

