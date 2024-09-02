Путин сообщил, что РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам

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Монголия планирует договориться с РФ о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам, рассказал Владимир Путин в интервью изданию "Оноодор", которое доступно на официальном портале Кремля.

"Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения", – отметил президент.

Москва всегда отвечает на просьбы Монголии, которые касаются обеспечения страны топливом, подчеркнул российский лидер.

Путин посетит Монголию 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвященных 85-летию победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе.

На фоне ожидаемого визита в страну Киев потребовал, чтобы Монголия арестовала Путина в рамках исполнения соответствующего решения Международного уголовного суда.

Кремль, в свою очередь, не беспокоит решение МУС в контексте визита Путина в Монголию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

