02 сентября, 08:27Экономика
Путин сообщил, что РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам
Фото: ТАСС/Александр Казаков
Монголия планирует договориться с РФ о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам, рассказал Владимир Путин в интервью изданию "Оноодор", которое доступно на официальном портале Кремля.
"Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения", – отметил президент.
Москва всегда отвечает на просьбы Монголии, которые касаются обеспечения страны топливом, подчеркнул российский лидер.
Путин посетит Монголию 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвященных 85-летию победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе.
На фоне ожидаемого визита в страну Киев потребовал, чтобы Монголия арестовала Путина в рамках исполнения соответствующего решения Международного уголовного суда.
Кремль, в свою очередь, не беспокоит решение МУС в контексте визита Путина в Монголию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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