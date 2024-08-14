Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца года

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Российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца текущего года. Ограничение будет действовать с 1 сентября до 31 декабря, сообщается в телеграм-канале кабмина.

"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах", – говорится в сообщении.

Как уточнил кабмин, запрет не коснется поставок по международным межправительственным соглашениям, включая страны ЕАЭС, топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также бензин, вывозимый для оказания международной гумпомощи.

Временный запрет на экспорт бензина был введен 1 марта. Тогда же были увеличены нормативы продажи дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%.

При этом в конце мая запрет был временно снят. Решение приняли с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива и недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями.

