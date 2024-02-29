Кабмин РФ с 1 марта вводит запрет на экспорт бензина до 31 августа

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Российское правительство с 1 марта по 31 августа текущего года вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает нормативы продажи дизеля на биржевых торгах с 12,5 до 16%. Соответствующие постановления уже подписаны, об этом кабмин сообщил в своем телеграм-канале.

Уточняется, что эти решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, который связан с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

В публикации говорится, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства – члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, которое ввозят граждане для личного пользования и оказания международной гумпомощи.

Ранее участники топливного рынка попросили правительство РФ запретить физлицам или непрофильным фирмам интернет-торговлю топливом на маркетплейсах. Отмечается, что во многих объявлениях в интернете предлагаемый для покупки бензин хранится в пластиковых канистрах без соблюдения техники безопасности. Также зачастую топливо хранится в гаражах или складских помещениях, которые не приспособлены для этого. Все это может угрожать жизни и здоровью россиян, подчеркнули в ассоциации "Надежный партнер", которая направила письмо с соответствующей просьбой Михаилу Мишустину.

Бензин на российской бирже подорожал на 1,5%