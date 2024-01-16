Бизнес попросил правительство РФ ограничить интернет-торговлю топливом

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Участники топливного рынка попросили властей запретить физлицам или непрофильным фирмам интернет-торговлю топливом на маркетплейсах. Письмо с соответствующим предложением направила ассоциация "Надежный партнер" председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".

Источник издания в аппарате правительства подтвердил получение письма. В нем указано, что непрофильные компании и частные лица публикуют в сети объявления о продаже бензина по ценам ниже оптовой. Это дает основания предполагать продажу топлива, добытого незаконным путем и без уплаты налогов либо не соответствующего требованиям качества, говорится в письме.

Речь идет об интернет-сервисах с объявлениями от частных лиц, таких как "Авито". Во многих объявлениях предлагаемое для покупки топливо хранится в пластиковых канистрах без соблюдения техники безопасности. Также зачастую бензин хранят в гаражах или складских помещениях, которые не приспособлены для этого. Это может нести угрозу жизни и здоровью граждан, отметили в ассоциации.

В Минэнерго РФ сообщили, что из соображений безопасности и контроля качества топливо для населения необходимо продавать исключительно на специализированных автозаправочных станциях.

В ведомстве добавили, что им еще не поступало предложение бизнеса, однако министерство готово рассмотреть его с профессиональными участниками рынка и заинтересованными органами власти.

Ранее в правительстве РФ не поддержали регулирование стоимости бензина и дизеля. В кабмине считают, что подобная мера может привести к искажению рыночного ценообразования, а также дестимулировать инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС.

До этого сообщалось, что правительство России отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива из-за насыщения внутреннего рынка.

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