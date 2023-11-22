Правительство РФ отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива

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Правительство России отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива из-за насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго РФ.

Отмечается, что в прошедшие два месяца при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов, а также автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации.

Ранее правительство РФ отменило временный запрет на экспорт бензина, который действовал с 21 сентября в рамках мер по стабилизации цен на внутреннем рынке моторного топлива.

В конце сентября в РФ ввели временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Согласно введенным мерам, отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие страны поможет обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов российский рынок, тем самым сократив цены.

Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизеля