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20 декабря, 08:38

Транспорт

Госдума не будет оплачивать бензин депутатам на запрещенных иномарках

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума решила не покрывать с 1 января расходы депутатов на бензин, если они не начнут использовать российские автомобили или иномарки, рекомендованные министерством промышленности и торговли. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого замглавы думского комитета по просвещению Яну Лантратову.

"С 1 января Госдума не будет принимать документы, необходимые для возмещения расходов на автотранспортные услуги на автомобили других марок. Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль", – подчеркнула она.

Парламентарий обратила внимание, что все муниципальные органы также получили уведомление о необходимости заменить иномарки на машины отечественного производства. Так, Минпромторг рекомендует использовать чиновникам следующие авто:

  • Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend;
  • УАЗ, модели: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР;
  • Aurus, модели: Senat, Komendant;
  • "Москвич", модели: 3, 3е, 6;
  • Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY;
  • Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

Ранее Владимир Путин поручил принять меры по использованию автомобилей отечественного производства среди чиновников РФ. Срок исполнения распоряжения был установлен до 1 февраля 2024 года.

Минпромторг России подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими. По мнению представителей ведомства, в приоритете должны быть высоколокализованные модели.

В свою очередь, Совет Госдумы принял решение об использовании парламентариями только автомобилей, которые были произведены в России.

Минпромторг назвал марки автомобилей, на которых должны ездить российские чиновники

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