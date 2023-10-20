Минпромторг РФ рекомендовал для госзакупок автомобили Lada, УАЗ и "Москвич"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В российском министерстве промышленности и торговли посоветовали чиновникам закупать для служебных целей отечественные автомобили Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич" и Haval.

"Минпромторг России подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими", – передает ТАСС сообщение ведомства.

В список вошли следующие модели:

бренд Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);

бренд УАЗ (модели "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР);

бренд Aurus (модели Senat, Komendant);

бренд "Москвич" (модели 3, 3е, 6);

бренд Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky);

бренд Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

В министерстве уточнили, что это автомобили с российским VIN-номером, которые выпускаются в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Представители ведомства считают, что в приоритете должны быть высоколокализованные модели. Однако можно приобретать машины и с уровнем локализации ниже порогового значения (не менее 3,2 тысячи баллов), но только после особого разрешения.

Ранее Владимир Путин поручил принять меры по использованию автомобилей отечественного производства среди чиновников РФ. Срок исполнения распоряжения был установлен до 1 февраля 2024 года.

18 сентября Совет Государственной думы принял решение об использовании парламентариями только автомобилей, которые были произведены в России.

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что собранные в РФ автомобили закрепят за депутатами в избирательных округах. По его словам, Дума уже начала производить замену автотранспорта, используемого в служебных целях в Москве.



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