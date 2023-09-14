В Минпромторге сообщили о планах закупить Lada Aura для нужд чиновников

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Минпромторг РФ планирует закупить для нужд чиновников автомобили Lada Aura. Их производство должно быть запущено "АвтоВАЗом" во втором полугодии 2024 года.

"Этот вопрос уже в работе – при планировании транспортного обслуживания (закупки или аренды автомобилей) на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности "АвтоВАЗа" по поставке автомобилей Lada Aura", – приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее Владимир Путин поручил принять меры по использованию автомобилей отечественного производства среди российских чиновников. Срок исполнения поручения был установлен до 1 февраля 2024 года.

Российский лидер ожидает, что работа над вопросом будет проделана правительством, региональными властями и управделами президента.

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