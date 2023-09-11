Правительству РФ предложили ввести запрет на госзакупки иностранных легковых автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правительству РФ предложили ввести запрет на приобретение иностранных легковых автомобилей в рамках госзакупок. Соответствующий законопроект был размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ, внесенный на рассмотрение в Госдуму депутатами Олегом Леоновым и Владиславом Даванковым, предполагает изменения в законе о контрактной системе, а именно в статье 14, которая регламентирует применение национального режима в госзакупках.

"Предлагается обязать правительство РФ внести изменения в нормативно-правовые акты, которыми определен запрет на допуск к государственным закупкам товаров, происходящих из иностранных государств, и установить, что закупка, аренда и лизинг легковых автомобилей могут осуществляться только у производителей, доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юрлиц или физлиц составляет менее 50%", – указано в пояснительной записке.

Из законопроекта следует, что правительство РФ должно будет закупать, арендовать или брать в лизинг машины только у российских производителей, например у компаний "АвтоВАЗ", "Москвич", ГАЗ, УАЗ и других.

При этом действия законопроекта не будут распространяться на юрлиц и физлиц из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также кабмин обязан ежегодно корректировать в сторону повышения показатели локализации производства легковых автомобилей в целях их допуска к госзакупкам, указано в записке.

"Текущее правовое регулирование государственных закупок отечественных легковых автомобилей уже ограничивает прямые закупки иностранных транспортных средств и обязывает государственных заказчиков покупать только отечественные автомобили", – отметили депутаты.

Они добавили, что под отечественными машинами в том числе понимаются те, которые были собраны на территории РФ вне зависимости от бренда или производителя.

Также парламентарии заметили, что в РФ продолжается практика взятия в аренду или лизинг автомобилей, произведенных за рубежом, в рамках госзакупок.

Ранее Владимир Путин поручил принять меры по использованию автомобилей отечественного производства среди российских чиновников. Срок исполнения поручения был установлен до 1 февраля 2024 года.

Российский лидер ожидает, что работа над вопросом будет проделана правительством, региональными властями и управделами президента.



Депутаты Госдумы будут ездить на отечественных автомобилях в регионах РФ