11 сентября, 17:22Транспорт
Правительству РФ предложили ввести запрет на госзакупки иностранных легковых автомобилей
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Правительству РФ предложили ввести запрет на приобретение иностранных легковых автомобилей в рамках госзакупок. Соответствующий законопроект был размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Документ, внесенный на рассмотрение в Госдуму депутатами Олегом Леоновым и Владиславом Даванковым, предполагает изменения в законе о контрактной системе, а именно в статье 14, которая регламентирует применение национального режима в госзакупках.
"Предлагается обязать правительство РФ внести изменения в нормативно-правовые акты, которыми определен запрет на допуск к государственным закупкам товаров, происходящих из иностранных государств, и установить, что закупка, аренда и лизинг легковых автомобилей могут осуществляться только у производителей, доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юрлиц или физлиц составляет менее 50%", – указано в пояснительной записке.
Из законопроекта следует, что правительство РФ должно будет закупать, арендовать или брать в лизинг машины только у российских производителей, например у компаний "АвтоВАЗ", "Москвич", ГАЗ, УАЗ и других.
При этом действия законопроекта не будут распространяться на юрлиц и физлиц из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также кабмин обязан ежегодно корректировать в сторону повышения показатели локализации производства легковых автомобилей в целях их допуска к госзакупкам, указано в записке.
"Текущее правовое регулирование государственных закупок отечественных легковых автомобилей уже ограничивает прямые закупки иностранных транспортных средств и обязывает государственных заказчиков покупать только отечественные автомобили", – отметили депутаты.
Они добавили, что под отечественными машинами в том числе понимаются те, которые были собраны на территории РФ вне зависимости от бренда или производителя.
Также парламентарии заметили, что в РФ продолжается практика взятия в аренду или лизинг автомобилей, произведенных за рубежом, в рамках госзакупок.
Ранее Владимир Путин поручил принять меры по использованию автомобилей отечественного производства среди российских чиновников. Срок исполнения поручения был установлен до 1 февраля 2024 года.
Российский лидер ожидает, что работа над вопросом будет проделана правительством, региональными властями и управделами президента.
Депутаты Госдумы будут ездить на отечественных автомобилях в регионах РФ
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