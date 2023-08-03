В компании "АвтоВАЗ" заявили, что могут обеспечить поставки авто для чиновников

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Крупнейший производитель легковых машин в РФ "АвтоВАЗ" заявил, что может обеспечить поставки отечественных автомобилей для российских чиновников.

"На сегодняшний день "АвтоВАЗ" обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объемах", – передает ТАСС сообщение компании.

В свою очередь, на предприятии "Москвич" тоже сообщили о готовности предоставить необходимое количество транспортных средств для госсектора. В компании заверили, что производственных мощностей хватит в случае, если от государства поступит заказ.

Ранее Владимир Путин призвал российских чиновников ездить на отечественных автомобилях.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поручение главы государства, объяснил, что действующие машины никто утилизировать не будет, однако по мере того, как они будут изношены, их будут заменять уже на российские.

До этого член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев заявлял о необходимости преодолеть зависимость от иностранных автопроизводителей, поскольку они ставят политические интересы своих государств выше клиентоориентированности и интересов бизнеса. Он отметил, что сначала автогиганты отключают некоторые функции, а потом машина может вовсе не завестись.



Новости часа: Путин заявил, что чиновники РФ должны ездить на отечественных автомобилях