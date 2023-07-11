Володин предложил пересадить депутатов на российские авто

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российским депутатам необходимо использовать в качестве служебных авто только отечественные машины. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы такое же решение можем с вами принять в отношении автомобилей, которыми пользуется Государственная дума. У нас есть "Москвич", у нас есть Lada, у нас есть Aurus", – он.

Председатель Думы отметил, что именно с подобных действий начнется отечественное автомобилестроение. По мнению Володина, РФ не сможет создать собственный автопром, если "будут другие автомобили". Он предложил главе Минфина изучить эту тему, чтобы все федеральные и региональные органы приняли в этом участие.

С аналогичным предложением выступил и глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, что министерство готово закупать для нужд ведомства отечественные авто. Во время заседания ГД он сообщил о важности локализации производства приобретаемого в рамках госзакупок автотранспорта.

Силуанов поделился, что сейчас для закупок автомобилей есть ценовые ограничения, но нет условий по локализованности. Министр заявил, что по этому вопросу необходимо ввести соответствующие рамки. Минфин готов первым принять участие в закупке отечественных автомобилей, заключил он.

В июне думский депутат от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев заявил, что иностранные элитные автомобили должны уйти в прошлое для российских чиновников. Парламентарий предложил запретить западные машины для госслужащих, а также призвал их пересесть на отечественные авто.

Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada