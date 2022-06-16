Песков заявил, что готов пересесть на Lada

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готов при необходимости пересесть на отечественный автомобиль Lada, как и все российские госслужащие. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Каждый госслужащий у нас готов ко всему", – сказал представитель Кремля, комментируя соответствующее предложение министра финансов России Антона Силуанова.

Песков отметил, что вопрос об использовании отечественных автомобилей среди чиновников может быть рассмотрен на правительственном совещании по автомобильной промышленности с Владимиром Путиным, если данная мера будет признана целесообразной.

Ранее Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada для поддержки бизнеса. По его словам, государству необходимо взять на себя часть рисков, которые есть у бизнеса, в том числе обеспечить спрос на продукцию.

