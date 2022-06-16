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Министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили Lada для поддержки бизнеса. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, государству необходимо взять на себя часть рисков, которые есть у бизнеса.

"Возможно, на начальных стадиях где-то подсубсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте своей продукции, минимальную доходность гарантировать. Вот в этом ключе бюджет и должен сейчас помогать предпринимателям", – сказал Силуанов.

Он также выразил мнение, что государство могло бы взять риски реализации товаров по "типу офсетных контрактов" в условиях, когда нужно производить продукты, которые раньше завозились.

"Государство может сказать: давай производи подушку безопасности в Lada, производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос, условно говоря. <...> Не государство будет покупать подушки безопасности для Lada. Государство обеспечит работу предприятия так, чтобы этот бизнес был устойчивым и имел перспективу", – пояснил Силуанов.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил, не придется ли обычным людям платить за такой автомобиль по повышенной цене. В ответ же глава Минфина предложил пересадить на Lada чиновников. Однако Макаров добавил, что такая идея уже была озвучена в 1990-е годы, когда она не показала достаточную эффективность.

Ранее Силуанов сказал, что России нужно принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности. По его словам, сейчас России нужна собственная, как раньше была, новая экономическая политика, новая промышленная политика. Он подчеркнул, что в связи с этим России необходимо больше свободных предпринимателей, меньше административного воздействия и больше защиты собственности.

