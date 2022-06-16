Орешкин назвал происходящее в мире глубинными изменениями

Фото: forumspb2022/ТАСС/Станислав Красильников

Происходящие в настоящее время события в мире являются глубинными изменениями, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

"То, что сейчас происходит в мире, – это на самом деле не какая-то краткосрочная история, это очень глубинные изменения, глубинные изменения в геополитике", – цитирует его РИА Новости.

Орешкин также назвал происходящее одним из звеньев большой цепи, подчеркнув, что возвращение к прежнему положению дел невозможно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир еще год назад находился на пороге значительных изменений, происходящих в настоящее время.

Он добавил, что симптомы происходящего в отношениях России с западными странами в данный момент были заметны прошлым летом при встрече Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.