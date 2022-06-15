В Кремле заявили, что мир стоял на пороге тектонических изменений еще год назад

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Мир еще год назад находился на пороге значительных изменений, происходящих в настоящее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мир уже тогда ощущал, были видны невооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдаем сейчас. И мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что симптомы происходящего в отношениях России с западными странами в данный момент были заметны прошлым летом при встрече Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

Официальный представитель Кремля также назвал необходимыми контакты РФ с США и Европой, однако они возможны только при условии соблюдения принципов взаимоуважения и учета обеспокоенностей друг друга.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что двусторонний диалог между Соединенными Штатами и Россией зашел в тупик.

По словам дипломата, отношения между Вашингтоном и Москвой, которые и так в последние несколько лет были в глубоком кризисе, достигли критической точки.

До этого Антонов отмечал, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне, доверие подорвано. Он считает, что в настоящий момент разрушается сотрудничество даже по ряду проблем, которые представляют очевидный взаимный интерес.

