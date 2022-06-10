Матвиенко заявила о готовности РФ к преодолению конфронтации с Западом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Россия готова к преодолению конфронтации со странами Запада, но не в ущерб собственным интересам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В России "западофобии" нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам", – написала она в своем блоге на сайте Совета Федерации.
По словам политика, у европейской русофобии глубокие корни, она является постоянной составляющей общественно-политического уклада Запада, это необходимо принимать во внимание в культуре, политике, экономике.
Она также привела слова основоположника теории цивилизаций Николая Данилевского о том, что Европа видит в Руси враждебное начало.
Ранее в Госдепе заявили, что на данном этапе США не планируют возобновлять диалог с Россией по стратегической безопасности.
По словам высокопоставленного представителя госдепартамента, Москве нужно использовать дипломатию, а не агрессию.
Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия не будет навязываться Западу ради восстановления отношений – Лавров
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