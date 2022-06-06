Полного разрыва между РФ и США никогда не будет – посол Салливан

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Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном невозможен. Он добавил, что контакт необходимо поддерживать.

"Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке", – сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, он отметил необходимость функционирования посольств. По его словам, это абсолютный минимум.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что коллективный Запад во главе с США давно встал на путь разрыва отношений с РФ. По ее словам, с политической точки зрения Евросоюз не существует без США.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны и США стали враждебными России государствами. По его словам, их действия сравнимы с войной. Представитель Кремля уточнил, что сегодня ведется гибридная война.

