Лавров заявил, что санкции против РФ вряд ли будут сняты

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Введенные Западом антироссийские санкции готовились достаточно давно и вряд ли будут сняты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
По его словам, санкции против России похожи на истерику и агонию. Он отметил, что скорость их введения и объем указывают на то, что они были сочинены не за одну ночь.
"По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками говорят, что, когда все это закончится, санкции все равно останутся", – подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что речь идет о сдерживании развития России, а не об Украине. Он считает, что Москва мешает Западу утвердить однополярный мир, который США провозгласил при покорном согласии Европы.
"Что Европа в этой ситуации в геополитическом плане выиграет? Я не знаю. Политические аналитики сейчас пишут, что с точки зрения будущих перспектив главный проигравший во всей этой истории - Европа", – указал Лавров.
Ранее высокопоставленный европейский источник рассказал, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 30–31 мая обсудят возможность конфискации замороженных активов России. По его словам, ЕС продолжает обсуждать новые санкции против РФ, включая эмбарго на нефть.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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