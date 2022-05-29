ЕК предложила не применять эмбарго к нефтепроводу "Дружба" – СМИ

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Еврокомиссия предложила отложить введение эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, соответствующее предложение ЕК направила правительствам стран – членов Евросоюза. Указывается, что такие меры планируют принять для удовлетворения запроса Венгрии, для которой данный трубопровод является важным.

Собеседники издания также рассказали, что предлагается ввести запрет на импорт российской нефти, поставляемой в Европу по морю. Сделать это планируется в течение восьми месяцев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС все еще покупает российскую нефть, поскольку в случае введения эмбарго Москва заработает еще больше на неевропейских рынках.

В начале мая издание The Wall Street Journal сообщило, что шестой пакет санкций, который Евросоюз готовит против РФ, предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. Отмечалось, что ограничения не затронут Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.

До этого советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев может оказать влияние на работу нефтепровода "Дружба", чтобы надавить на страны, неготовые отказаться от российской нефти. По ее словам, Венгрия воспользовалась ситуацией на Украине и фактически начала шантажировать ЕС, однако у Киева есть рычаг давления в виде нефтепровода.

