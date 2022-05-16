Боррель заявил о серьезных разногласиях в ЕС по вопросу эмбарго на нефть из РФ

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Главы МИД стран Евросоюза из-за серьезных разногласий не смогут 16 мая разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго против России, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы, конечно, будем обсуждать это, мы постараемся разблокировать ситуацию, но я не могу этого гарантировать, поскольку оппозиция очень сильна", – цитирует его ТАСС.
Говоря о том, смогут ли главы МИД стран ЕС преодолеть вето Венгрии на запрет импорта нефти из России, он отметил, что есть страны, у которых больше проблем, чем у других, потому что они более зависимы от российской нефти.
Он пояснил, что по этой причине они не могут принимать танкеры, а могут лишь получать нефть по нефтепроводам из России. Боррель добавил, что считает своей задачей не обвинять кого бы то ни было, но обеспечить консенсус.
3 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода. Тем не менее соглашения по нефтяному эмбарго достичь странам ЕС так и не удалось.
Ранее сообщалось, что общие расходы Германии на импорт товаров из России по итогам марта выросли на 77,7% и составили 4,4 миллиарда евро. При этом импортный объем, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, сократился на 27,8%. Рост расходов произошел по причине увеличения цен на сырье, включая нефть и природный газ.
Кроме того, в марте немецкий экспорт в Россию сократился на 58,7% – до 1 миллиарда евро. Торговый дефицит с Россией – разница между объектами импорта и экспорта – достиг рекордной отметки – 3,4 миллиарда евро.
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