В Евросоюзе не достигли соглашения по эмбарго на российскую нефть – СМИ

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Постпредам стран ЕС не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters

"Представители ЕС не достигли соглашения по эмбарго в среду, однако они могут приблизиться к сделке на встрече в четверг", – отмечается в сообщении агентства.

Источник издания уточнил, что в рамках встречи постпредов обеспокоенность слишком ранним введением эмбарго на нефть высказали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Страны опасаются, что не успеют адаптироваться к ситуации. В ответ на это дипломаты заявили, что Венгрии и Словакии предоставят отсрочку до конца 2023 года.

Также в материале агентства приводятся слова эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel. Аналитик Симоне Тальяпьетра заявил, что постепенное эмбарго на российскую нефть является рискованным.

"В краткосрочной перспективе это может оставить российские доходы высокими, подразумевая негативные последствия для ЕС и мировой экономики с точки зрения более высоких цен, не говоря уже о рисках возмездия (со стороны России) на поставки природного газа", – сказал он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица. Санкции также коснутся импорта нефти.

Позже стало известно, что шестой пакет санкций предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. При этом новый пакет мер не затронет Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.

В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что предложение Евросоюза по нефтяному эмбарго против РФ учитывает факт большей зависимости ряда стран ЕС от энергоресурсов России. По его словам, Совет ЕС должен решить, как двигаться дальше с учетом этих соображений.