В Евросоюзе не достигли соглашения по эмбарго на российскую нефть – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud
Постпредам стран ЕС не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters
"Представители ЕС не достигли соглашения по эмбарго в среду, однако они могут приблизиться к сделке на встрече в четверг", – отмечается в сообщении агентства.
Источник издания уточнил, что в рамках встречи постпредов обеспокоенность слишком ранним введением эмбарго на нефть высказали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Страны опасаются, что не успеют адаптироваться к ситуации. В ответ на это дипломаты заявили, что Венгрии и Словакии предоставят отсрочку до конца 2023 года.
Также в материале агентства приводятся слова эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel. Аналитик Симоне Тальяпьетра заявил, что постепенное эмбарго на российскую нефть является рискованным.
"В краткосрочной перспективе это может оставить российские доходы высокими, подразумевая негативные последствия для ЕС и мировой экономики с точки зрения более высоких цен, не говоря уже о рисках возмездия (со стороны России) на поставки природного газа", – сказал он.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица. Санкции также коснутся импорта нефти.
Позже стало известно, что шестой пакет санкций предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. При этом новый пакет мер не затронет Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.
В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что предложение Евросоюза по нефтяному эмбарго против РФ учитывает факт большей зависимости ряда стран ЕС от энергоресурсов России. По его словам, Совет ЕС должен решить, как двигаться дальше с учетом этих соображений.
ЕС хочет отказаться от импорта российской нефти за полгода – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: