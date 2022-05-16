Расходы Германии на товары из России выросли почти в 2 раза – СМИ

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Общие расходы Германии на импорт товаров из России по итогам марта вырос на 77,7% и составил 4,4 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что при этом импортный объем сократился на 27,8%. В публикации говорится, что рост расходов произошел по причине увеличения цен на сырье, включая нефть и природный газ.

Также уточняется, что немецкий экспорт в Россию в марте сократился на 58,7% до 1 миллиарда евро. Торговый дефицит с Россией – разница между объектами импорта и экспорта – достиг рекордной отметки в 3,4 миллиарда евро.

В начале мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек не исключил дефицита бензина в стране в случае введения эмбарго на нефть из РФ. Он добавил, что угроза дефицита вероятна из-за того, что восточная часть Германии снабжается заводом в Шведте, где перерабатывают только российскую нефть.

Ранее Владимир Путин заявил, что продолжение политики санкций западными странами приведет к труднообратимым последствиям для Евросоюза и его граждан. По словам президента РФ, ответственность за это лежит на элитах стран Запада, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром.

