Министр экономики ФРГ предупредил о возможном дефиците бензина из-за санкций

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Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек не исключил дефицит бензина в случае введения эмбарго на нефть из РФ. Об этом он заявил в эфире телеканала RTL.

Он добавил, что угроза дефицита вероятна из-за того, что восточная часть Германии снабжается нефтеперерабатывающим заводом в Шведте, где перабатывают только российскую нефть.

Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены нефти РФ. Он пояснил, что потенциальную потерю экспорта из-за санкций или добровольных ограничений ощутит энергетический рынок. Баркиндо отметил, что конфликт на Украине усугубил связанные с пандемией неопределенности на мировом рынке.

До этого официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сказал, что предложение Евросоюза по нефтяному эмбарго против РФ учитывает факт большей зависимости ряда стран ЕС от энергоресурсов России. Он пояснил, что некоторые государства из-за своего географического положения находятся в особенной зависимости от поставок российских ресурсов.

