Эксперт объяснил, что будет с Европой после отказа от нефти из РФ

Страны Евросоюза в рамках шестого пакета санкций собираются отказаться от импорта российской нефти. Но если одни члены ЕС настроены решительно, то другие просят отсрочку для подобных мер. Разбираемся, как Европа собирается выживать без российских энергоресурсов и как в РФ должны реагировать на подобные действия.



Все, да не все

О том, что шестой пакет санкций Евросоюза против России будет включать в себя эмбарго на импорт нефти, рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что запрет собираются вводить поэтапно. По ее словам, за счет этого можно свести к минимуму негативное влияние на мировой рынок. Западные СМИ со ссылкой на европейских дипломатов утверждают, что страны ЕС могут отказаться от импорта сырой нефти из РФ через полгода, в 2023-м планируется эмбарго на российские нефтепродукты. Кроме того, условия отказа от танкерной и трубопроводной нефти могут быть разными, полагают источники.





Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии Отказ не будет легким, но мы просто должны это сделать. Сегодня мы предлагаем полностью отказаться от российской нефти в ЕС.

Как сообщил источник агентства Reuters, постпреды стран ЕС 4 мая не смогли прийти к соглашению по санкциям в отношении российской нефти (по его данным, переговоры должны возобновиться на следующий день). Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал, что при обсуждении шестого пакета санкций страны, которые сильно зависимы от российской нефти, могут быть исключены из эмбарго. Кто именно из членов ЕС получит такое право, он не уточнил.

Уже известно, что Словакия будет просить Евросоюз отсрочить свое присоединение к запрету на российскую нефть. По словам вице-премьера и министра экономики страны Рихарда Сулика, РФ на 100% обеспечивает ее потребности в этом виде сырья и нефть из России жизненно важна для экономики республики. На переходный период Словакии понадобится три года.

Отсрочку на эмбарго попросила и Чехия. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что на отказ от российской нефти стране понадобится два-три года. Также на отсрочке настаивает Болгария.

Венгрия и вовсе официально заявила, что не поддерживает подобные санкции Евросоюза. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто обратил внимание, что 65% нефти из РФ идет через нефтепровод "Дружба". Альтернативы этому маршруту, по которому можно получить нужный объем ресурсов, нет, сказал политик.

"Нам все равно, что о нас думают на Востоке или на Западе, для нас важно одно: мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии. Это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать, чтобы венгерский народ платил цену конфликта на Украине", – отметил Сийярто.

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ предупредил, что без энергоресурсов из РФ взяться дополнительным объемам просто неоткуда. "Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 миллионов баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок", – цитирует Баркиндо ТАСС.

Даже в случае серьезного сокращения добычи нефти в России аналитики норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy спрогнозировали рост доходов в бюджет РФ от поставок этого вида энергоресурсов до более чем 180 миллиардов долларов. По данным исследования, это на 45% выше, чем годом ранее, и на 181% больше по сравнению с 2020-м. Увеличение доходов может быть спровоцировано резким ростом цен на энергоносители, пришли к выводу зарубежные аналитики.

Причины и последствия

На обсуждение Евросоюзом запрета на импорт российской нефти отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стоимость этих санкций для граждан Европы будет расти каждый день.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это пока планы, обсуждение там продолжается. Мы за этим наблюдаем, мы просчитываем самые разные варианты.

"В целом, если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их – и американцев, и европейцев, и других стран – оружие это обоюдоострое: пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену", – заключил Песков.

Европейские руководители ставят свои политические интересы превыше всего, сказал в беседе с Москвой 24 заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, для сохранения своего положения они готовы пожертвовать экономикой ЕС. При этом нормализовать ситуацию с энергоресурсами из РФ лидерам стран Евросоюза будет практически невозможно. "Россия всеми силами призывает европейцев успокоиться. Но они уже перешли на ту стадию, когда любая попытка отпустить санкционные вожжи приведет к тому, что все увидят: они проиграли. А для них это недопустимо. Поэтому эти люди идут до конца и ставят свои политические интересы выше экономических интересов бизнеса и своего населения", – сказал он.

Заместить российскую нефть Евросоюз никак не сможет, подчеркнул специалист: нужных странам ЕС объемов на рынке просто нет. Полный запрет на импорт нефти из России обернется для Европы серьезными последствиями, прогнозирует Фролов.

"Пока мы не знаем параметры этого отказа. А главное, как ЕС будет смотреть на "серый" импорт российской нефти и нефтепродуктов. Если Европа найдет в себе чуточку сознательности и закроет на это глаза, общая ситуация будет не сильно отличаться от нынешней. То есть тяжелая, но не чрезмерно. По крайней мере с точки зрения цен на горюче-смазочные материалы, которые бьют по карману простых европейцев, сельскому хозяйству, логистическим цепочкам", – объяснил эксперт.





Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики Если Евросоюз будет принципиален в этом вопросе и власти пойдут до конца, то, скорее всего, мы увидим ценовую войну на нефть в мировом масштабе. Мы увидим резкое сокращение спроса на нефтепродукты в Европе, резкое подорожание перелетов для европейцев, резкое подорожание грузоперевозок, дальнейшее подорожание электроэнергии. Увеличится себестоимость перевозок по железной дороге и водным транспортом. В конечном итоге влияние на европейскую экономику будет сугубо отрицательным.

В свою очередь, если ЕС откажется от российской нефти, нашей стране понадобится время для переориентации поставок на другие рынки, отметил в разговоре с Москвой 24 научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, в условиях конфронтации с Западом интересы России лежат на Востоке.

"Это выстраивание долгосрочных отношений с тем же Китаем, Индией, чьи экономики развиваются быстрыми темпами. Для них нефть – как кровь для организма. Так что, когда одна дверь закрывается, другая автоматически открывается. Углеводороды на дороге не валяются, спрос на них всегда найдется", – сказал он.

Санкции нужны Европе для того, чтобы показать свою солидарность с Соединенными Штатами, убежден политолог. Ради того, чтобы насолить России, они даже готовы отказаться от собственных благ. При этом на подобные шаги Евросоюз может идти, только пока есть запас прочности, предположил эксперт.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Пока у них есть докризисный "жирок", некие амбиции у Евросоюза существуют. Когда он начнет сходить на нет, когда увеличится протестный потенциал, то и риторика, вполне возможно, будет меняться.

В то же время эксперт не стал преувеличивать роль США в действиях Евросоюза по эмбарго на российскую нефть. Блохин обратил внимание, что уровень русофобии в Европе и без того очень высок. Поэтому такие санкции во многом могут быть собственной позицией ЕС, подчеркнул он.

