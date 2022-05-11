В Венгрии назвали условие поддержки эмбарго ЕС на российскую нефть

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Венгрия поддержит эмбарго на российскую нефть только в том случае, если руководство Евросоюза предложит решение сопряженных с этим проблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Петера Сийярто.

По словам главы венгерской дипломатии, принципиальная позиция его страны, которой она продолжит придерживаться на последующих переговорах по вопросу эмбарго, заключается в том, чтобы ограничения не распространялись на энергоносители, поступающие в Венгрию по трубопроводу.

3 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода. Тем не менее соглашения по нефтяному эмбарго достичь странам ЕС так и не удалось.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

