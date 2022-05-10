Эксперт заявил, что в Европе пока никто не может заменить российскую нефть

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Отказ Евросоюза от российской нефти связан с желанием оказать давление на РФ и сократить для нее возможности получения экспортных доходов, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

По его мнению, данное решение является исключительно политическим, поскольку с экономической точки зрения выгодоприобретателей нет, так как сопутствующий ущерб для экономики ЕС может нивелировать любые выгоды отдельных ее субъектов.

Галактионов подчеркнул, что российская нефть составляет 25% нефтяного импорта Евросоюза, а по отдельным нефтепродуктам эта доля еще выше.

"Например, дизельное топливо из РФ составляет до 70% импорта. Под российские поставки заточены местные НПЗ, транспортная инфраструктура, отработана логистика поставок. Это все необходимо перевести на новые рельсы, за считанные месяцы такую работу не провести", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

При этом заменить российскую нефть пока практически никто не может, указал Галактионов. Он отметил, что большинство стран снижают добычу. При этом в выигрыше могут остаться лишь государства Персидского залива, которые получат огромные доходы от продажи нефти по высоким ценам, а также Китай и Индия, указал эксперт.

Таким образом, продолжил аналитик, азиатские страны будут покупать российскую нефть с большим дисконтом, а европейские – переплачивать. Но даже для этого еще предстоит сделать масштабные инвестиции в инфраструктуру.

"Страны ОПЕК+ на текущий момент почти исчерпали потенциал для роста добычи, свободными резервными мощностями располагают только Саудовская Аравия и ОАЭ, но здесь западная дипломатия пока не смогла заручиться должной поддержкой", – добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия вышла на новые рынки сбыта нефти, увеличив объем поставок сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и по другим направлениям. По его словам, РФ изучает возможность реализации новых проектов по созданию инфраструктуры для диверсификации поставок нефти. Одним из них может стать расширение трубопровода в Китай "Восточная Сибирь – Тихий океан".

