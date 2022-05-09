ЕС может разрешить перевозку российской нефти своими танкерами – СМИ

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Европейский союз может отказаться от запрета на перевозку российской нефти в третьи страны посредством европейских танкеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

3 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода. Тем не менее, соглашения по нефтяному эмбарго достичь странам ЕС так и не удалось.

По данным Bloomberg, на исключении запрета на танкерные перевозки из очередного пакета санкций настаивала Греция, для которой вопрос морских перевозок является критическим. Кроме того, нет единого понимания по этому вопросу и у стран "Большой семерки".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

