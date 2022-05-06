В "Совкомфлоте" сообщили о планах продать часть судов

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"Совкомфлот" планирует продать часть флота, эксплуатация которой в текущих условиях не представляется возможной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судоходной компании.

Накануне в СМИ появились слухи о планах компании продать до трети флота. Тем не менее, сам перевозчик заявил, что пресса данную информацию преувеличивает.

"К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений", – объяснили в "Совкомфлоте".

В апреле в рамках пятого пакета антироссийских санкций ЕС ввел запрет на заход в порты судов под российским флагом. А до этого Брюссель, а за ним Лондон ввели санкции против ряда российских компаний. Под ограничительные меры подпал в том числе "Совкомфлот".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

