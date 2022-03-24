Великобритания ввела санкции в отношении 59 физлиц и предприятий из России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий из России, сообщает ТАСС.

В частности, под санкции подпали глава Сбербанка Герман Греф, первый замправления банка Александр Ведяхин и экс-зампред Лев Хасис, а также предприниматели Олег Тиньков и Евгений Швидлер. Всем им запрещен въезд в Соединенное Королевство, а активы, если таковые будут обнаружены, подлежат заморозке.

Кроме того, в санкционный список оказались внесены Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, Уральский банк реконструкции и развития. Помимо этого, санкции введены против РЖД, "Совкомфлота", "Алросы", "Русгидро" и ряда предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и производителей электроники.

Ранее Великобритания ввела санкции против нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, а также журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Документом были заморожены их активы в Великобритании, также был введен запрет на въезд в страну.

Глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс сообщала, что под санкциями находятся свыше 1 тысячи российских граждан и предприятий.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

