Британия ввела санкции против нового директора "Яндекса"

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

Великобритания ввела санкции против нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, а также журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.

Документом замораживаются активы в Великобритании и вводится запрет на въезд в страну.

Глава британского МИД Лиз Трасс отметила, что к настоящему времени под санкциями находятся свыше 1 000 российских граждан и предприятий.

Санкции также ввели против главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина, бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Марины Сечиной, президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, политолога Дмитрия Куликова, основного акционера Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, гендиректора "Еврохима" Владимира Рашевского, сенатора Сулеймана Керимова, бывшего акционера "Альфа-банка" Алексея Кузьмичева.

Ограничения коснулись и компании "Роснефть аэро", и Зеленодольского судостроительного завода.

Ранее Россия ввела санкции против премьер-министра Канады Джастина Трюдо, глав МИД и Минобороны Мелани Жоли и Аниты Ананд, а также в отношении еще 310 граждан страны. В министерстве отметили, что в Россию не смогут въехать внесенные в черный список депутаты палаты общин канадского парламента и "пробандеровские элементы".

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

