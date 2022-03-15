Россия ввела санкции против премьер-министра Канады Трюдо

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Россия ввела санкции против премьер-министра Канады Джастина Трюдо, глав МИД и Минобороны Мелани Жоли и Аниты Ананд, а также в отношении еще 310 граждан страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В министерстве отметили, что в Россию не смогут въехать внесенные в черный список депутаты палаты общин канадского парламента и "пробандеровские элементы".
"(Санкции были введены. – Прим. ред.) в ответ на лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, все новые санкции, которые были распространены на высших руководителей России и практически весь российский депутатский корпус", – говорится в сообщении.
Ранее канадские власти расширили санкции в отношении России, распространив ограничения еще на 15 физических лиц. В частности, в санкционный список подпали глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и другие.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Обсуждение ряда тем в отношениях РФ и США свернули по инициативе Вашингтона – замглавы МИД
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