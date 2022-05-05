Компания TeamViewer заявила о прекращении деятельности в России

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Компания-производитель программного обеспечения (ПО) TeamViewer заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте компании.

"Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии", – заявили в компании.

Там подчеркнули, что подписки пользователей, которые не связаны с неправомерным использованием продуктов TeamViewer, будут действовать до конца срока действия договора. При этом представили компании подчеркнули, что дальнейшее продление невозможно.

"TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения к России и Белоруссии и из них, чтобы избежать дальнейшего использования нашего программного обеспечения", – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что из-за санкций со стороны Великобритании в отношении российских разработчиков микрочипов у России могут возникнуть проблемы с производством процессоров "Байкал". Проблема заключается в том, что российские "Байкалы" производятся на основе архитектуры процессоров британской компании ARM Holdings. Если компания отзовет лицензию, то разработчику придется искать завод, который согласится на производство, несмотря на отсутствие патента, либо использовать открытые архитектуры, например RISK V, MIPS, VLIW.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После некоторые зарубежные компании объявили об уходе из РФ или приостановке своей деятельности в стране. В частности, американский производитель полупроводниковых компонентов Qualcomm прекратил продажи своей продукции в России, объяснив это соблюдением антироссийских санкций.

