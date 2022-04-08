Компания Acer объявила о приостановке деятельности в России

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Тайваньский производитель компьютерной техники Acer объявил о временном прекращении своей деятельности на территории РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Acer решил приостановить свою деятельность в России в связи с последними событиями", – отмечается в сообщении.

Также в заявлении подчеркивается, что компания внимательно следит за развитием событий на Украине.

Ранее американская компания Qualcomm, производящая полупроводниковые компоненты, прекратила продажу своей продукции в России.

Кроме того, 14 марта сообщалось, что компания ASUS рассмотрит возможность эвакуации работников и приостановки бизнеса в РФ.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.