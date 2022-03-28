Магазины оценили объем запасов техники Apple и Samsung в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Запаса продукции техники от Apple и Samsung, ограничивших свои поставки в Россию, хватит на 2–3 месяца, сообщает РБК со ссылкой на представителя "Ситилинка". Такую же оценку дали изданию в другой крупной сети.

Чтобы решить проблему, производители пытаются выстроить новые логистические цепочки, а власти планируют разрешить параллельный импорт.

Отмечается, что в крупных сетях уже есть дефицит iPhone 11 и 12. Так, в одной из торговых сетей рассказали, что торгуют оставшимся товаром со склада.

"iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад", – говорится в сообщении.

По итогам 2021 года, согласно оценкам МТС, Samsung занимал первое место на российском рынке смартфонов с долей 32,1%. Apple занимала третье место с долей 15,2%, на втором месте находилась китайская Xiaomi с суббрендом Poco с долей 29,1%.

Один из собеседников РБК считает, что приостановка поставок Samsung в Россию приведет к тому, что компания потеряет позицию лидера, ее потеснят китайские бренды. Однако с поставкой их продукции есть проблемы, связанные с логистикой и валютными колебаниями.

Также стало известно, что Apple сокращает производство iPhone SE и AirPods в связи со снижением спроса на потребительскую электронику, обусловленным инфляцией и геополитическим фоном. Об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Отмечается, что Apple собирается произвести примерно на 20% меньше iPhone SE в следующем квартале, чем планировалось. Кроме того, компания сократила заказы на производство наушников AirPods более чем на 10 миллионов единиц за весь 2022 год, так как она прогнозирует слабый спрос.

В ночь на 2 марта компания Apple сообщила, что приняла решение приостановить продажи своей продукции в России, а также ограничить работу сервиса Apple Pay. Там объяснили, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины.

Позже российский ретейлер re:Store закрыл свои магазины в Москве. К этому моменту техники Apple уже не было в магазинах "М.Видео" в ТЦ "Европейский" и возле метро "Преображенская площадь". Тем не менее спустя сутки сеть re:Store возобновила работу.

5 марта Samsung Electronics объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. В компании указали, что данное решение мотивировано текущими геополитическими событиями.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

