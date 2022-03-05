Samsung приостанавливает поставки своей продукции в Россию

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Samsung Electronics объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. Об этом со ссылкой на официальное заявление южнокорейской компании сообщает "Интерфакс".

"Мы продолжаем активно следить за этой сложной ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги", – говорится в заявлении.

В компании указали, что данное решение мотивировано текущими геополитическими событиями.

Ранее решение о приостановке продажи своей продукции в России приняла компания Apple. Там объяснили, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также была ограничена работа сервиса Apple Pay и приостановлен платный ремонт устройств в РФ.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.