Магазины продажи техники Apple re:Store открылись в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Магазины сети re:Store открылись в Москве после своего закрытия накануне.

В настоящий момент в продаже существуют как новые, так и более старые модели Apple iPhone.

Отмечается, что покупателей в магазине находится немного.

В ночь на 2 марта стало известно, что компания Apple приостановила продажу своей продукции в России. Там указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины.

Утром 2 марта российский ретейлер re:Store закрыл свои магазины в Москве. Никаких объявлений при этом у магазинов не было. Техники Apple не было в магазине "М.Видео" в ТЦ "Европейский" и возле метро "Преображенская площадь".

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.