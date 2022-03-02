Найден сайт-обманка для покупки iPhone по "старой цене"

16:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В интернете появился сайт, который имитировал ресурс сети магазинов DNS и предлагал россиянам купить смартфоны iPhone по "старой цене", сообщает "Газета.ру".
Киберпреступники создали сайт-обманку m-dns-shop.ru, где заявлялось, что при заказе онлайн покупатель получит возможность купить товар по старой цене.
Хотя купить можно было только восемь вариантов iPhone 12 и 13, соблазнительная цена и общий ажиотаж привлекли клиентов.
По словам экспертов, опасаясь повышения цен, жертва моментально вводила номер карты и ждет курьера, а в итоге мошенники получают оплату за смартфон, но не привозят гаджет.
Ранее стало известно, что в России ограничено использование системы платежей Apple Pay. В Apple также временно приостановили продажу своей техники в РФ.
Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве
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